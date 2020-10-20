Губерниев: Загитова не будет соревноваться. Ей надо учиться работать в кадре на ТВ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях как минимум до конца 2020 года.

«Не переживайте, друзья! И в 2021-м, и далее Загитова не будет соревноваться… Ибо такова жизнь, задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры… Тем более надо учиться работать в кадре на телевидении, там непочатый край...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».