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Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины

Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины
Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины.

«Евгения продолжает консервативное лечение спины, пока удаётся избежать хирургического вмешательства. Параллельно и лечится, и тренируется. Сейчас она приступила к восстановлению прыжков», — приводит слова знакомого с ситуацией источника ТАСС.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Евгения Медведева проведёт первую тренировку после травмы спины сегодня, 15 октября
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