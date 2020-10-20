Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины.

«Евгения продолжает консервативное лечение спины, пока удаётся избежать хирургического вмешательства. Параллельно и лечится, и тренируется. Сейчас она приступила к восстановлению прыжков», — приводит слова знакомого с ситуацией источника ТАСС.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.