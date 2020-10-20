Ирина Роднина — о Загитовой: вернуться будет сложно. Но всё возможно!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях как минимум до конца 2020 года.

«Загитова закончила со спортом? Это вопрос к Алине. Я знаю, что вернуться в фигурное катание будет сложно, но всё возможно!» — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».