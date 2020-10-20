«И снова в жюри». Татьяна Тарасова показала фото с Филиппом Киркоровым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с известным российским певцом Филиппом Киркоровым. Напомним, ранее Киркоров входил в состав жюри телепроекта «Ледниковый период», председателем жюри является Тарасова.

«Встреча. И снова в жюри», — подписала она фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна, Вы — центр притяжения! Филипп — очень добрый человек! Пусть каждый день приносит радость Вам и всем, кого Вы любите! А уж как мы Вас любим — это словами не передать!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» в состав жюри помимо Тарасовой входят заслуженный тренер СССР и России, профессор Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.