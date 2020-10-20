«И снова в жюри». Татьяна Тарасова показала фото с Филиппом Киркоровым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с известным российским певцом Филиппом Киркоровым. Напомним, ранее Киркоров входил в состав жюри телепроекта «Ледниковый период», председателем жюри является Тарасова.
«Встреча. И снова в жюри», — подписала она фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
«Татьяна Анатольевна, Вы — центр притяжения! Филипп — очень добрый человек! Пусть каждый день приносит радость Вам и всем, кого Вы любите! А уж как мы Вас любим — это словами не передать!» — написала одна из подписчиц в комментариях.
Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» в состав жюри помимо Тарасовой входят заслуженный тренер СССР и России, профессор Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.
- 20 октября 2020
-
15:48
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
13:31
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
12:20
-
12:01
-
11:00
-
00:52
-
00:16
- 19 октября 2020
-
23:09
-
22:59
-
22:41
-
22:12
-
20:56
-
20:37
-
20:19
-
19:51
-
19:37
-
18:53
-
18:37
-
17:53
-
12:25
-
11:20
-
00:42
- 18 октября 2020
-
23:17
-
22:01
-
20:36
-
18:50
-
17:16
- 17 октября 2020
-
22:12
-
18:43