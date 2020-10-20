Татьяна Мишина: Лакерник должен объяснять, почему Россия снова без ЧМ или ЧЕ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала то, что в ближайшие несколько сезонов Россия не примет ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира.
«Это трудно объяснить. Может быть, связано с доминированием России в фигурном катании? В женском катании и парах мы — главные претенденты на все медали. В танцах хорошо продвинулись. У мужчин есть прогресс. Может, поэтому предвзятое отношение?
Турниры мы если проводим, то всегда на высоком уровне. Жалко, что нам их не дают. Лакерник (вице-президент ISU. — Прим. «Чемпионата») должен объяснять, почему так, почему Россия снова без чемпионата мира или Европы.
Хотя у него там прочные позиции, его уважают. И к его мнению должны прислушиваться. Да и Горшков (президент ФФККР. — Прим. «Чемпионата») тоже уважаемый человек в мире фигурного катания. Лидеры солидные, но чего-то не хватает», — приводит её слова «Спорт день за днём».
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