Ирина Роднина связала информацию о кибератаках России на ОИ-2020 с выборами президента США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на заявление Великобритании и США, которые обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.
«Мы настолько привыкли к тому, что они чего-то там говорят… Хорошо бы получить хоть какие-то доказательства. Когда есть факты – давайте это обсуждать. А если это домыслы, то они ими и останутся.
На сегодняшний день ни одного представленного факта не было. Или я об этом просто не знаю. Но я так понимаю, у них перед выборами идёт какой-то час экстаза», — цитирует Роднину Sport24.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.
Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.
- 20 октября 2020
-
17:10
-
16:46
-
16:32
-
15:48
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
13:31
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
12:20
-
12:01
-
11:00
-
00:52
-
00:16
- 19 октября 2020
-
23:09
-
22:59
-
22:41
-
22:12
-
20:56
-
20:37
-
20:19
-
19:51
-
19:37
-
18:53
-
18:37
-
17:53
-
12:25
-
11:20
-
00:42
- 18 октября 2020
-
23:17
-
22:01
-
20:36
-
18:50