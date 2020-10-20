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Ирина Роднина связала информацию о кибератаках России на ОИ-2020 с выборами президента США

Ирина Роднина связала информацию о кибератаках России на ОИ-2020 с выборами президента США
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на заявление Великобритании и США, которые обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.

«Мы настолько привыкли к тому, что они чего-то там говорят… Хорошо бы получить хоть какие-то доказательства. Когда есть факты – давайте это обсуждать. А если это домыслы, то они ими и останутся.

На сегодняшний день ни одного представленного факта не было. Или я об этом просто не знаю. Но я так понимаю, у них перед выборами идёт какой-то час экстаза», — цитирует Роднину Sport24.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.

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