Бутырская: хочу видеть программу Туктамышевой в Сочи, четверной тулуп, тройные аксели

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от этапа Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября.
«Тяжело ли будет Усачёвой хорошо откататься два раза за две недели? Она каждый день катает программы. Поэтому и получается так чисто. Усачёва только почувствовала вкус, может соревноваться, бороться. Когда молоденькие фигуристки выходят, они копытом бьют, только дайте покататься. Конечно, у Усачёвой есть свои цели, задачи, она не собирается останавливаться.
Я соскучилась по Лизе Туктамышевой. Хочу видеть её программу, четвертной тулуп, тройные аксели. Лиза — борец, она будет делать то, что у неё получается. Где, если не на этапах, тренировать это? Нельзя же сразу пойти на чемпионате страны всё выполнять. Надо прочувствовать, понять, какие есть ошибки», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лаврова.
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