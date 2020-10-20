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Боброва поддержала партнёра по «Ледниковому периоду», который получил травму спины

Боброва поддержала партнёра по «Ледниковому периоду», который получил травму спины
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва поддержала Влада Соколовского, который является её партнёром по шоу «Ледниковый период». Ранее певец сообщил, что может завершить участие в проекте из-за проблем со спиной. Ещё на одной из первых тренировок с Бобровой Соколовский упал и получил травму.

«Фигурное катание — сложно координационный и травмоопасный вид спорта. Мы, профессионалы, занимаемся им с 4-5 лет, и всё равно большинство спортсменов не обходится без травм. А для такого неподготовленного человека, как Влад, в уже осознанном возрасте всё становится ещё сложнее. Да и кто бы из звёзд мог подумать пару месяцев назад, что будет выполнять такие сложные поддержки и элементы, как сейчас? А в случае с Владом, который вышел на лёд позднее всех, тем более!

Так как азарт и воля к победе только подкрепляют наше рвение к выполнению сложных элементов, происходят неизбежные падения и, как следствие, травмы. Но мы будем надеяться, что все опасения окажутся напрасными, и мы сможем продолжить своё участие в проекте», — цитирует Боброву Sport24.

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Новости. Фигурное катание
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