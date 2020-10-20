Бутырская: что касается отсутствия зрителей на этапе КР в Сочи — ничего страшного

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от этапа Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Сочи. Соревнования будут проходить с 23 по 27 октября. Из-за пандемии коронавируса на турнир не будут допущены зрители.

«Что касается отсутствия зрителей, то практически все сейчас находятся в таких условиях. Ничего страшного. Спортсмены же знают, для чего они выходят. У нас на чемпионате страны в 1998 году зрителей вообще не было. Присутствовали только родители и сами спортсмены.

Девочки по возрасту ещё маленькие, но как спортсменки уже взрослые. Они прекрасно знают, что фигурное катание — это вид спорта, где ты соревнуешься сам с собой. От соперника ничего не зависит. Если победил сам себя, то и результат будет хороший», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.