Елена Ильиных показала нежное фото с возлюбленным. У неё обнажённая спина

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. На снимке Полунин и Ильиных, одетая в платье, открывающее спину, нежно обнимают друг друга.

«Счастье внутри меня», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.