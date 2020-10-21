Навка и Исинбаева приветствовали Киркорова в жюри «Ледникового периода»

Олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Елена Исинбаева приветствовали певца Филиппа Киркорова в жюри очередного выпуска телевизионного проекта «Ледниковый период».

Прыгунья с шестом Исинбаева вспомнила, что познакомилась с Киркоровым в 2008 году в Пекине, когда во второй раз выиграла Олимпийские игры.

«12 лет мы знаем друг друга! Дорогой Филипп, я как сейчас помню русский дом в Пекине и ваши слова после моей победы! Как же приятно, когда есть такая мощная поддержка. Очень рада была сегодня с вами вместе судить шоу «Ледниковый период». Творческих вам успехов и новых суперхитов!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

«Сегодня был чудесный день! Мы снимали легендарный «Ледниковый период». Скажу вам честно, нёлегкая это работа, сидеть и судить чемпионов! В чём Филипп Бедросович сегодня убедился», — написала Навка.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».