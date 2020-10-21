Навка и Исинбаева приветствовали Киркорова в жюри «Ледникового периода»

Олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Елена Исинбаева приветствовали певца Филиппа Киркорова в жюри очередного выпуска телевизионного проекта «Ледниковый период».
Прыгунья с шестом Исинбаева вспомнила, что познакомилась с Киркоровым в 2008 году в Пекине, когда во второй раз выиграла Олимпийские игры.
«12 лет мы знаем друг друга! Дорогой Филипп, я как сейчас помню русский дом в Пекине и ваши слова после моей победы! Как же приятно, когда есть такая мощная поддержка. Очень рада была сегодня с вами вместе судить шоу «Ледниковый период». Творческих вам успехов и новых суперхитов!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
«Сегодня был чудесный день! Мы снимали легендарный «Ледниковый период». Скажу вам честно, нёлегкая это работа, сидеть и судить чемпионов! В чём Филипп Бедросович сегодня убедился», — написала Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
- 21 октября 2020
-
17:44
-
11:10
-
09:22
- 20 октября 2020
-
21:22
-
19:19
-
18:11
-
17:57
-
17:10
-
16:46
-
16:32
-
15:48
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
13:31
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
12:20
-
12:01
-
11:00
-
00:52
-
00:16
- 19 октября 2020
-
23:09
-
22:59
-
22:41
-
22:12
-
20:56
-
20:37
-
20:19
-
19:51
-
19:37
-
18:53
-
18:37
-
17:53