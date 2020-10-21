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Виктория Синицина отреагировала на присвоение звания заслуженного мастера спорта России

Виктория Синицина отреагировала на присвоение звания заслуженного мастера спорта России
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина отреагировала на присвоение звания заслуженного мастера спорта России. Приказ об этом 19 октября подписал министр спорта Олег Матыцин.

«Заслуженный мастер спорта. Спасибо за поздравления!!! Я лично сама узнала об этом, мне кажется, позже всех. Теперь хочется работать больше», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Они — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

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