Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина отреагировала на присвоение звания заслуженного мастера спорта России. Приказ об этом 19 октября подписал министр спорта Олег Матыцин.

«Заслуженный мастер спорта. Спасибо за поздравления!!! Я лично сама узнала об этом, мне кажется, позже всех. Теперь хочется работать больше», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Они — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020).