Алексей Ягудин показал своё детское фото

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил с днём рождения свою маму Зою Алексеевну. 40-летний Алексей опубликовал на своей странице в «Инстаграме» детскую фотографию с матерью.

«С днём рождения, мамуля! Коротко, но объёмно: Спасибо за всё», — написал Ягудин.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Ягудин начал заниматься фигурным катанием в родном Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в возрасте 4 лет. На каток его отвела мама, сыгравшая большую роль в первых спортивных успехах сына.

Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в активе Ягудина четыре золотых медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств.