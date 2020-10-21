Алексей Ягудин показал своё детское фото
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил с днём рождения свою маму Зою Алексеевну. 40-летний Алексей опубликовал на своей странице в «Инстаграме» детскую фотографию с матерью.
«С днём рождения, мамуля! Коротко, но объёмно: Спасибо за всё», — написал Ягудин.
Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Ягудин начал заниматься фигурным катанием в родном Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в возрасте 4 лет. На каток его отвела мама, сыгравшая большую роль в первых спортивных успехах сына.
Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в активе Ягудина четыре золотых медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств.
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