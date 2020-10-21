Анна Погорилая поделилась секретами для поддержания иммунитета осенью

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о секретах питания для поддержания иммунитета в осенний период.
«Питание в осенний период. Бабье лето уже заканчивается, а вторая волна ограничений приближается быстрее, чем мы ожидаем. Очень важно в нынешний нестабильный период не забывать о себе, своём здоровье и внимательно следить за этим.
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Как известно, мы — это то, что мы едим. Хочу поделиться с вами секретами, которые помогут поддерживать иммунитет и не дадут простуде и другим недугам нарушить планы на эту золотую осень.
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— Не забывайте о фруктах и овощах в рационе. Варите, запекайте, употребляйте в свежем виде. Подключаем фантазию.
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— Не налегайте на жирную пищу, лучше увеличить потребление полезных жиров. Это нежирное мясо, птица, белая рыба, авокадо, оливковое масло и орехи.
— Готовьте супы. Лучше отдавать предпочтение овощным бульонам и отказаться от допингов в виде сметаны.
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— И самое главное соблюдайте режим питания. Три полноценных приема пищи и два перекуса — оптимальное количество приёмов пищи в день», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
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