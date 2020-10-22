«Девочка, победившая гравитацию». В ноябре выйдет биография Александры Трусовой

В ноябре 2020 года в продажу поступит биография российской фигуристки Александры Трусовой. Книга, написанная Еленой Зотовой, называется «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию».

«Перед вами первая официальная биография феноменальной российской спортсменки, а точнее, хрупкой шестнадцатилетней девочки, перевернувшей мир современного фигурного катания. Родители Александры Трусовой, её тренеры и сама Саша рассказывают про путь наверх в фигурном катании — самом конкурентом виде спорта.

Про детство и первые занятие в секции в Рязани. Про переезд в Москву и тренировки у самого известного тренера мира Этери Тутберидзе. Про выбор программ, костюмы, поездки на соревнования. Про конкурентную борьбу и закулисье современного мира фигурного катания», — отмечается в описании к книге.