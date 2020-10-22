Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгении Медведевой подарили укулеле с авторским дизайном певицы Билли Айлиш. Фото

Евгении Медведевой подарили укулеле с авторским дизайном певицы Билли Айлиш. Фото
Фигурное катание 0

Россиянка Евгения Медведева в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" показала подарки от болельщиков, среди которых была укулеле с авторским дизайном американской певицы Билли Айлиш. Инструмент украшен её фирменными символами.

В январе этого года на Гран-при в Москве Медведева представила показательный номер под песню Айлиш idontwannabeyouanymore.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020