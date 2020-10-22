Евгении Медведевой подарили укулеле с авторским дизайном певицы Билли Айлиш. Фото
Россиянка Евгения Медведева в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" показала подарки от болельщиков, среди которых была укулеле с авторским дизайном американской певицы Билли Айлиш. Инструмент украшен её фирменными символами.
В январе этого года на Гран-при в Москве Медведева представила показательный номер под песню Айлиш idontwannabeyouanymore.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины
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