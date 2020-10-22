Алёна Косторная объяснила, как оказалась на льду во время тренировки юных фигуристов

Российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в тренерской академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, рассказала, как вышло, что она оказалась на катке во время тренировки младшей группы. Ранее она выложила в «Инстаграм» соответствующую фотографию.

«Рабочий процесс», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алёны Косторной.

«А как же список нон-грата? Столько маленьких детей катается, ужас», — заметила одна из подписчиц.

«Это лёд младшей группы. На своей тренировке я тренируюсь, а не фотографируюсь», — ответила спортсменка.

Напомним, Косторная, которая ранее занималась у тренера Этери Тутберидзе, признавалась, что присутствие юных спортсменов мешает ей на тренировках.