Алёна Косторная объяснила, как оказалась на льду во время тренировки юных фигуристов
Российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в тренерской академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, рассказала, как вышло, что она оказалась на катке во время тренировки младшей группы. Ранее она выложила в «Инстаграм» соответствующую фотографию.
«Рабочий процесс», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
«А как же список нон-грата? Столько маленьких детей катается, ужас», — заметила одна из подписчиц.
«Это лёд младшей группы. На своей тренировке я тренируюсь, а не фотографируюсь», — ответила спортсменка.
Фото: https://www.instagram.com/p/CGmvE5PJ0Vg/
Напомним, Косторная, которая ранее занималась у тренера Этери Тутберидзе, признавалась, что присутствие юных спортсменов мешает ей на тренировках.
Елена Ильиных отреагировала на слухи о нежелании работать с Алёной Косторной
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