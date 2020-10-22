Гончаренко: Коляда затмил всех на прокатах. Это из разряда того, что показывает Ханю

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о программах бронзового призёра чемпионата мира 2018 года в мужском одиночном катании Михаила Коляды.

«Миша Коляда затмил всех на прокатах, после которых все говорили о нём. Две его программы были просто одухотворённые. Танцевальная и непринуждённая короткая, всё „на шагах“, всё в музыку, максимум две перебежки за всю программу. Очень красиво. А произвольная просто прошибла слезу. Это было что-то. Это было из разряда того, что показывает Юдзуру Ханю. Ни взять, ни отнять. Не надо больше, золотая середина. Пускай пока есть шероховатости, но и контрольные прокаты — не соревнования», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».