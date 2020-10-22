Фигуристка Радионова рассказала, что не перестала заниматься спортом по окончании карьеры

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова, которая недавно объявила о завершении карьеры, рассказала, что не перестала заниматься спортом.

«Хотя профессиональный спорт ушёл из моей жизни, это совсем не значит, что я перестала заниматься спортом. Нет! Мотивация и дисциплина — это залог моей продуктивности, поэтому я продолжаю следовать собственному распорядку дня.

Я привыкла жить в графике и стараюсь вставать в одно и то же время. Мой подъём — в 8 утра. Ни в коем случае не перестаю заниматься спортом, осваиваю его новые виды, очень люблю пилатес, кстати, им занимаюсь регулярно.

Также я очень много хожу пешком и гуляю. Веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь. Мой день очень часто проходит на фигурных площадках: я ставлю детям программы, делюсь своим опытом», — написала она в своём «инстаграме».