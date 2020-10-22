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Анна Погорилая впервые показала фото, на котором видна её беременность

Анна Погорилая впервые показала фото, на котором видна её беременность
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На фото видно, что 22-летняя спортсменка ожидает ребёнка. Напомним, муж Погорилой, которая в настоящее время находится на седьмом месяце беременности, — бывший фигурист Андрей Невский.

«Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным.

Мы старались до последнего сдержать в тайне мою беременность, но уже скрывать нет никакого смысла, многие уже и так догадались», — написала она, прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.

Фигуристка Анна Погорилая объявила о беременности
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