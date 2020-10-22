Анна Погорилая впервые показала фото, на котором видна её беременность
Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На фото видно, что 22-летняя спортсменка ожидает ребёнка. Напомним, муж Погорилой, которая в настоящее время находится на седьмом месяце беременности, — бывший фигурист Андрей Невский.
«Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным.
Мы старались до последнего сдержать в тайне мою беременность, но уже скрывать нет никакого смысла, многие уже и так догадались», — написала она, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.
Фигуристка Анна Погорилая объявила о беременности
- 22 октября 2020
-
15:21
-
14:59
-
13:57
-
13:32
-
12:41
-
11:23
-
11:20
-
10:32
-
10:03
-
09:10
- 21 октября 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:07
-
22:56
-
22:24
-
20:47
-
19:18
-
18:27
-
17:44
-
11:10
-
09:22
- 20 октября 2020
-
21:22
-
19:19
-
18:11
-
17:57
-
17:10
-
16:46
-
16:32
-
15:48
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
13:31
-
13:03
-
12:52
Партнерский контент