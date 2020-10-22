Бестемьянова — об этапе Кубка России в Сочи: уверена, Туктамышева готова на все сто

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об ожиданиях от третьего этапа Кубка России в Сочи, где среди прочих участниц выступит чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Этап в Сочи пройдёт с 23 по 27 октября.

«Очень хочу посмотреть, как Лиза Туктамышева за это время накаталась. На прокатах видели её не в форме, но Лиза — большая спортсменка. Уверена, что она готова на все сто процентов.

Скажется ли отсутствие зрителей на соревнованиях? Никак не скажется. Спортсмены прекрасно понимают, в какой ситуации находятся. Большое счастье, что соревнования не отменили», — рассказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.