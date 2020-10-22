Слуцкая: пока Трусова — маленькая и озорная девчушка, но процесс взросления не остановить

Двукратная чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о фигуристке Александре Трусовой. В межсезонье она перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Можно ли назвать Трусову уникальной фигуристкой? Конечно. Ведь Александра владеет всеми четверными прыжками, что неподвластно даже мужчинам. Теперь весь этот арсенал надо собрать на соревнованиях. Главное, чтобы сил и терпения хватило в полном объеме.

Пока Трусова – маленькая и озорная девчушка. Но процесс взросления организма предотвратить нельзя, так что уже совсем скоро потребуется корректировка технических возможностей.

Многое будет зависеть от того, как с этой тонкой настройкой справится её новый тренерский штаб. А то, что было заложено ранее, останется с ней на всю жизнь: четверные тулуп, сальхов, лутц и флип она освоила под началом Этери Тутберидзе.

Это тот самый стержень, на который будут нанизываться новые усложнённые элементы. Посмотрим, что будет через год, как фигуристка справится с пятью четверными прыжками в одной программе», — цитирует Слуцкую «Команда России».