Синицина возобновила тренировки на льду после снятия с этапа Кубка России в Москве
Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Он показал, как на льду тренируются чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Ранее Синицина и Кацалапов не смогли завершить произвольную программу на этапе Кубка России в Москве. Синицина из-за сильных болевых ощущений в колене была вынуждена остановиться прямо во время исполнения номера. Позже стало известно, что у неё воспалилось сухожилие. Снимки спортсменки отправили в Германию. Синицина призналась, что боль была слишком сильной.
Синицин и Кацалапова пропустят третий этап Кубка России в Сочи. При этом они планируют выступить на этапе Гран-при в Москве. Он будет проходить с 20 по 22 ноября.
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