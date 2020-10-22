Синицина возобновила тренировки на льду после снятия с этапа Кубка России в Москве

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Он показал, как на льду тренируются чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».

Ранее Синицина и Кацалапов не смогли завершить произвольную программу на этапе Кубка России в Москве. Синицина из-за сильных болевых ощущений в колене была вынуждена остановиться прямо во время исполнения номера. Позже стало известно, что у неё воспалилось сухожилие. Снимки спортсменки отправили в Германию. Синицина призналась, что боль была слишком сильной.

Синицин и Кацалапова пропустят третий этап Кубка России в Сочи. При этом они планируют выступить на этапе Гран-при в Москве. Он будет проходить с 20 по 22 ноября.