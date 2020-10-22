Александра Трусова рассказала о своих страхах
Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих странах. Спортсменка призналась, что боится летать на самолётах.
«Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Это неправда! Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений.
Вот прыгать на коньках и падать на лёд не боюсь. Потому что тут всё зависит только от тебя. Я чувствую каждую мышцу своего тела, знаю, что делать. А с аттракционами или самолётами — мало что от тебя зависит. Вдруг вышка сломается или самолёт окажется неисправен? И уже никуда не убежишь, и умение падать на лёд точно не пригодится», — цитирует Трусову Sport24 со ссылкой на автобиографию спортсменки.
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