Александра Трусова рассказала о своих страхах

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих странах. Спортсменка призналась, что боится летать на самолётах.

«Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Это неправда! Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений.

Вот прыгать на коньках и падать на лёд не боюсь. Потому что тут всё зависит только от тебя. Я чувствую каждую мышцу своего тела, знаю, что делать. А с аттракционами или самолётами — мало что от тебя зависит. Вдруг вышка сломается или самолёт окажется неисправен? И уже никуда не убежишь, и умение падать на лёд точно не пригодится», — цитирует Трусову Sport24 со ссылкой на автобиографию спортсменки.