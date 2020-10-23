Слуцкая: по неадекватности болельщиков фигурное катание в России уступает только футболу

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая посетовала на неадекватное поведение фанатов фигурного катания. Спортсменка выразила негодование в связи с критикой, с которой сталкиваются фигуристы.

«Корректно ли критиковать юных фигуристов? Поверьте, что люди, обсуждающие прически, цвета платьев и колготок, никакого отношения к фигурному катанию не имеют.

Есть профессиональная составляющая – техника и артистизм. Соответствует ли образ мировому уровню, насколько чисто выполнена программа – вот о чём надо говорить, а не об отдельных деталях костюма.

Здравая критика должна существовать, но в наши дни диванные интернет-эксперты стараются перещеголять самих себя. По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу», — цитирует Слуцкую «Команда России».