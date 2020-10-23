Слуцкая: по неадекватности болельщиков фигурное катание в России уступает только футболу

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая посетовала на неадекватное поведение фанатов фигурного катания. Спортсменка выразила негодование в связи с критикой, с которой сталкиваются фигуристы.
«Корректно ли критиковать юных фигуристов? Поверьте, что люди, обсуждающие прически, цвета платьев и колготок, никакого отношения к фигурному катанию не имеют.
Есть профессиональная составляющая – техника и артистизм. Соответствует ли образ мировому уровню, насколько чисто выполнена программа – вот о чём надо говорить, а не об отдельных деталях костюма.
Здравая критика должна существовать, но в наши дни диванные интернет-эксперты стараются перещеголять самих себя. По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу», — цитирует Слуцкую «Команда России».
- 23 октября 2020
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08
-
16:11
-
15:58
-
15:21
-
14:59
-
13:57
-
13:32
-
12:41
-
11:23
-
11:20
-
10:32
-
10:03
-
09:10
- 21 октября 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:07
-
22:56
-
22:24
-
20:47
-
19:18
-
18:27
-
17:44
-
11:10
-
09:22
- 20 октября 2020
-
21:22
-
19:19
-
18:11
-
17:57