Татьяна Волосожар: завтра выйдет 4-й выпуск «Ледникового», а по ощущениям — словно 44-й

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала о подготовке номера для четвёртого выпуска телешоу «Ледниковый период». Партнёром фигуристки является актёр Евгений Пронин.
«Уже завтра, 24 октября, на Первом канале выйдет 4-й выпуск «Ледникового», а по ощущениям — он словно 44-й. Сколько сотен километров льда мы с Евгением уже проехали на тренировках, прослушали десятки разных треков, выбирая музыку для программ. Мы спорим, соглашаемся, падаем, поднимаемся, но… это всё ерунда по сравнению с тем чувством, когда каждую неделю ты видишь новый готовый номер, в который сам влюбляешься.
Ведь как происходит обычно в фигурном катании? Ставишь программу и катаешь её год, оттачиваешь каждую мелочь, а тут — неделя. В этот раз за семь дней мы создавали номер по мотивам советских песен. И, я думаю, вы проникнитесь им так же сильно, как мы. Ведь есть истории, которые никого не могут оставить равнодушным.
⠀
Спасибо моему любимому Максиму Транькову за идею и Илье Авербуху и команде за воплощение идеи на льду!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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