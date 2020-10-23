Ирина Слуцкая назвала фавориток этапа Кубка России в Сочи

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, кого считает фаворитами третьего этапа Кубка России по фигурному катанию среди женщин. Соревнования пройдут с 23 по 27 октября в Сочи. В турнире одиночниц выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Дарья Усачёва.

«Соглашусь с тем, что на сегодня Щербакова является лидером, но и Туктамышеву я бы не стала списывать со счетов. Она тот спортсмен, который обладает и акселем в три с половиной оборота, и четверным прыжком. Лиза вполне может побороться за победу на этапе.

Сможет ли Самодурова вмешаться в эту борьбу? Я подожду с комментариями по поводу Самодуровой. В прошлом сезоне она не проявила себя как достойный конкурент девочкам, находящимся в топе. Мне кажется, всё же большинство зрителей пойдёт смотреть на Лизу и на Аню», — приводят слова Слуцкой «Известия».

Одиночницы представят короткие программы в субботу, 24 октября, в 15:50 по московскому времени, а произвольные – в воскресенье в 17:15.