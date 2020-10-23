Ирина Слуцкая: стоит волноваться по поводу травм фигуристов, а не о допуске их на ЧР

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая выразила мнение, что болельщикам стоит беспокоиться о травмах своих кумиров, а не о допуске на чемпионат России сильнейших фигуристов, снявшихся с этапов Кубка страны.
«Мне кажется, сейчас нужно обратить внимание на большое количество травм. Слишком долго спортсмены сидели дома, а когда вернулись к тренировочному процессу, как настоящие перфекционисты, захотев всё и сразу и идеально, они стали чаще получать травмы. А у кого-то начали вскрываться старые болячки из-за колоссальной нагрузки, которая возросла вместе с желанием вступить в сезон в минимальной, но форме. Поэтому стоит больше волноваться и опасаться по поводу травм наших спортсменов, нежели о том, что вдруг чемпионов, призёров Европы не пустят на чемпионат России. Я думаю, этот пункт в Федерации фигурного катания для таких спортсменов опустят и они достойно выступят на национальном чемпионате, чтобы идти дальше», — приводят слова Слуцкой «Известия».
По регламенту для участия в чемпионате страны необходимо выступить на двух этапах Кубка, чего не смогли сделать Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева и многие другие фигуристы.
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