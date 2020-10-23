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Евгения Медведева — о восстановлении: периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день

Евгения Медведева — о восстановлении: периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как проходят её первые тренировки после паузы, связанной с травмой спины.

20-летней фигуристке, которая в сентябре вернулась в группу Этери Тутберидзе, диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине. Вернувшись к тренировкам в середине октября, Евгения закачивает мышцы, выполняя специальные упражнения в гимнастическом зале, а также плавает в бассейне.

«Как спортсменка ожидала восстановления быстрее, но проблема требует более длительного решения и лечения. Мне сейчас разрешено выходить на лёд. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу, где-то по часу в день», — сказала Медведева Первому каналу.

Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва из-за травмы спины
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