Анна Щербакова: стараюсь прибавлять не только в прыжках, но и в катании

Двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года Анна Щербакова рассказала, как изменилась за время перерыва в соревнованиях, связанного с пандемией коронавируса.
«Стараюсь совершенствоваться и с каждым годом прибавлять не только в прыжках, но и в катании, в презентации программы, в скольжении. В этом году у меня очень интересные программы, стараюсь передавать образ, показывать более взрослое катание, осознанное. И, конечно, прыжки показывать четверные — очень много над этим работаем на тренировках», — сказала Щербакова Первому каналу.
Третий этап Кубка России в Сочи станет у Анны вторым. Она уверенно выиграла первый этап соревнований, в Сызрани. В Сочи фигуристки покажут короткую программу 24 октября, а произвольную – 25-го.
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