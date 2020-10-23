Елизавета Туктамышева — о старте на КР в Сочи: многое будет зависеть от моих эмоций

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, в какой форме подходит к первому старту после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

«Форма неплохая, мне кажется, но это всё равно будет зависеть не только от физического состояния, но и от того, как подойду к первым соревнованиям, почти год не выступая на крупных турнирах. Многое будет зависеть от эмоций, которые постараюсь контролировать», — сказала Туктамышева Первому каналу.

Третий этап Кубка России в Сочи проходит с 23 по 27 октября. Фигуристки покажут короткую программу в субботу, 24 октября, произвольную – 25-го. Соперницы Туктамышевой — победительница первого этапа Анна Щербакова, а также Софья Самодурова и Анастасия Гулякова.