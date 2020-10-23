Елизавета Туктамышева — о старте на КР в Сочи: многое будет зависеть от моих эмоций
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, в какой форме подходит к первому старту после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
«Форма неплохая, мне кажется, но это всё равно будет зависеть не только от физического состояния, но и от того, как подойду к первым соревнованиям, почти год не выступая на крупных турнирах. Многое будет зависеть от эмоций, которые постараюсь контролировать», — сказала Туктамышева Первому каналу.
Третий этап Кубка России в Сочи проходит с 23 по 27 октября. Фигуристки покажут короткую программу в субботу, 24 октября, произвольную – 25-го. Соперницы Туктамышевой — победительница первого этапа Анна Щербакова, а также Софья Самодурова и Анастасия Гулякова.
Бестемьянова — об этапе Кубка России в Сочи: уверена, Туктамышева готова на все сто
- 23 октября 2020
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08
-
16:11
-
15:58
-
15:21
-
14:59
-
13:57
-
13:32
-
12:41
-
11:23
-
11:20
-
10:32
-
10:03
-
09:10
- 21 октября 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:07
-
22:56
Партнерский контент