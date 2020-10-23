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Траньков: в Сочи Щербакова с её прыжковым набором выглядит фаворитом

Траньков: в Сочи Щербакова с её прыжковым набором выглядит фаворитом
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Сочи с 23 по 27 октября.

«Некоторые выступления на этапе Кубка России обязательно посмотрю. Щербакова с её прыжковым набором выглядит фаворитом. У неё появилась уверенность в себе, потому что она выиграла один из этапов. Для Туктамышевой это первая проверка серьёзным соперником, поэтому от неё нужно ждать хорошего катания и призового места.

Если говорить о первом этапе, то отрыв от первого места в женском одиночном катании у юниоров и взрослых был большим, но закономерным. Девочки из группы Тутберидзе были на голову выше своих соперниц.
Результаты короткой программы на втором этапе удивили многих и меня в том числе: такого большого отрыва в 10 баллов не могло быть на международных соревнованиях. Но в целом все закончилось довольно неожиданно, а соревнования получились интересными.

Готовясь к соревнованиям, спортсмены ожидают выступления на публике. Для ребят, которые выступали на чемпионатах мира, Европы и других крупных турнирах, обстановка покажется камерной. Здесь всё будет зависеть от мастерства и настроя спортсменов, ведь все в равных условиях», — приводит слова Транькова Sport24.

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