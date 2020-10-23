Михаил Коляда выиграл короткую программу на КР в Сочи, получив от судей более 100 баллов

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда уверенно выиграл короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. На первом официальном турнире под руководством Алексея Мишина Михаил чисто исполнил все элементы, включая каскад из четверного и тройных тулупов, тройной аксель и тройной лутц, и традиционно получил высокие оценки компоненты. Результат Коляды превзошёл 100 баллов — 101,72.
Второе место занял чемпион Европы Дмитрий Алиев, в прокате которого с двумя четверными прыжками судьи нашли небольшие недочёты.
Третье место занял Андрей Мозалёв, упавший при приземлении с четверного флипа.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 101,72.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) – 94,01.
3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 90,66.
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