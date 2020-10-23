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Михаил Коляда выиграл короткую программу на КР в Сочи, получив от судей более 100 баллов

Михаил Коляда выиграл короткую программу на КР в Сочи, получив от судей более 100 баллов
Фигурное катание / Кубок России 0

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда уверенно выиграл короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. На первом официальном турнире под руководством Алексея Мишина Михаил чисто исполнил все элементы, включая каскад из четверного и тройных тулупов, тройной аксель и тройной лутц, и традиционно получил высокие оценки компоненты. Результат Коляды превзошёл 100 баллов — 101,72.

Второе место занял чемпион Европы Дмитрий Алиев, в прокате которого с двумя четверными прыжками судьи нашли небольшие недочёты.

Третье место занял Андрей Мозалёв, упавший при приземлении с четверного флипа.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 101,72.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) – 94,01.
3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 90,66.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 3, Сочи
Мужчины. Короткая программа
23 октября 2020, пятница. 20:15 МСК
Окончено
1
Михаил Коляда
Санкт-Петербург
101.72
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург - Коми
94.01
3
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
90.66
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