Дмитрий Алиев: только за несколько дней до поездки в Сочи восстановили четверные прыжки

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал, почему в сезоне-2020/2021 решил вернуться к своей олимпийской короткой программе, поставленной на музыку Арама Хачатуряна из балета «Маскарад».

«Мы хотели сделать к этому сезону новую короткую, но травма, поездка в Германию, лечение, восстановление отняли много сил и времени. Поэтому вернулись к вальсу Хачатуряна. Тем более, чувствовал, два года назад я что ли не смог до конца её раскрыть, были моменты недосказанности. Два года назад я только перешёл из юниоров, это был мой первый взрослый сезон, а сейчас я стал помудрее, более статным…

Для этой программы мы сделали два костюма – бордовый мундир, в таком я раньше выступал, и тёмно-зелёный. Второй мне нравится больше, поэтому я и надел его сейчас. Когда этот костюм был готов, и я увидел своё отражение в зеркале, понял, это самое то. Мне кажется, зелёный цвет отражает мудрость, спокойствие, уверенность…

Конечно, травма отняла много сил. Много времени ушло на реабилитацию, сразу нельзя было всё начинать делать, торопиться. Тренировался через боль. В какой-то момент даже заставил себя не думать об этом, просто работал и, знаете, боль уходила. Мы только за несколько дней до поездки в Сочи восстановили четверные прыжки. Я сам решил, надо катать здесь короткую с лутцем и тулупом. Не всё получилось, но рад, что попробовал. Произвольную поедем в упрощённом варианте. Не всё сразу…

Вообще, хотя в Сочи нет зрителей, всё равно чувствуется их поддержка. Если честно, я очень нервничал, когда шёл на арену. А когда увидел плакаты, видео, приятные слова и комментарии в свой адрес, волнение ушло. Меня это подбадривало. Сильно. Классно вернуться, окунуться в соревновательную атмосферу, увидеть судей. Я только сейчас понял, как по этому всему скучал», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.

После короткой программы на этапе Кубка России в Сочи Алиев занимает второе место, уступая Михаилу Коляде.