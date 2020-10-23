Леонова: на месте судей поставила бы идеально прокатавшей Валиевой даже больше баллов

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила поведение зрителей во время второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Москве. После выставления оценок Камиле Валиевой за короткую программу некоторые фанаты принялись кричать «Позор!».
«Зрители на трибунах поступили очень некрасиво во время второго этапа Кубка России в Москве. Судьи выставляют оценки оправданно и справедливо, и если бы я была на их месте, то поставила бы идеально прокатавшей Валиевой даже больше баллов.
На третьем этапе Кубка России в Сочи зрителей не будет. При пустых трибунах у спортсменов пропадает кураж, но им нужно смириться с этой ситуацией. Фигуристы знают, что их все поддерживают и ждут с медалями дома. Даже будет интересно посмотреть на то, как они справятся с волнением», — приводит слова Леоновой Sport24.
После короткой программы 14-летняя дебютантка взрослых соревнований Валиева опережала Александру Трусову на 10 баллов.
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