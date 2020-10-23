Глейхенгауз: Тутберидзе и сама может делать эскизы костюмов, насчёт шить — не знаю

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как создаются костюмы для фигуристок.
«Для выступлений перед зрителями должны быть соревновательные платья — и чтобы девочки лучше смотрелись, и чтобы не было ощущения тренировки. Мы максимально вовлечены в процесс разработки костюма для выступлений, потому что это часть программы. Мы с Этери Георгиевной каждый костюм отсматриваем, каждую его деталь, она вообще в этом мастер. Мне кажется, она и сама может делать эскизы, насчёт шить — не знаю.
Бывало, платье готово, но не подходит и его переделывают. Это естественный процесс
Слава богу, у нас устоявшиеся отношения с нашей портнихой Ольгой Рябенко. Если она видит, что что-то не получилось, заново начинает работу. С первого эскиза до готового платья где-то около месяца проходит», – сказал Глейхенгауз в интервью на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».
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