«Такая секси». Подписчики отреагировали на фото Бобровой в откровенном платье и коньках

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка позирует, сидя в откровенном платье с глубоким вырезом. На её ногах надеты коньки.

«Друзья! Просто хочу пожелать всем прекрасных выходных! Кто-то давно ждал отдыха, кто-то праздника, который предстоит отметить. Правда кто-то, так же, как и мы, будет работать. Но в любом случае желаю, чтобы выходные прошли так, как вы запланировали и берегите себя!



А я с нетерпением жду завтрашнего дня! Ведь завтра очередной выпуск «Ледникового периода» на Первом канале. Но, думаю, вы это и так знаете», — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Подписчики ответили взаимностью на пожелания фигуристки и высоко оценили сексуальное фото.



zhol11: «Классическая красота… Вы просто созданы льдом и пламенем!!!»

pavlovzoo: «Спасибо Вам и лёгкого льда!»



tatkhatskevich: «Спасибо, Катюша, взаимно! Фото – огонь! Такая секси».



larionovatatiana573: «Счастливая Катя… А чем же она хороша? А всем».