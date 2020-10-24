Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Такая секси». Подписчики отреагировали на фото Бобровой в откровенном платье и коньках

«Такая секси». Подписчики отреагировали на фото Бобровой в откровенном платье и коньках
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка позирует, сидя в откровенном платье с глубоким вырезом. На её ногах надеты коньки.

«Друзья! Просто хочу пожелать всем прекрасных выходных! Кто-то давно ждал отдыха, кто-то праздника, который предстоит отметить. Правда кто-то, так же, как и мы, будет работать. Но в любом случае желаю, чтобы выходные прошли так, как вы запланировали и берегите себя!

А я с нетерпением жду завтрашнего дня! Ведь завтра очередной выпуск «Ледникового периода» на Первом канале. Но, думаю, вы это и так знаете», — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Подписчики ответили взаимностью на пожелания фигуристки и высоко оценили сексуальное фото.

zhol11: «Классическая красота… Вы просто созданы льдом и пламенем!!!»

pavlovzoo: «Спасибо Вам и лёгкого льда!»

tatkhatskevich: «Спасибо, Катюша, взаимно! Фото – огонь! Такая секси».

larionovatatiana573: «Счастливая Катя… А чем же она хороша? А всем».

Боброва поддержала партнёра по «Ледниковому периоду», который получил травму спины
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020