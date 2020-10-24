Чен выиграл короткую программу Гран-при США
Двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен лидирует после короткой программы на Гран-при США, которое проходит в Лас-Вегасе (Невада, США).
За своё выступление Чен получил 111,17 балла. На втором месте на данный момент расположился соотечественник Чена Винсент Чжоу (99,36), третье место — у канадца Кигана Мессинга (92,40).
Результаты короткой программы:
1. Нэтан Чен (США) – 111,17
2. Винсент Чжоу (США) – 99,36
3. Киган Мессинг (Канада) – 92,40
4. Томоки Хиваташи (США) – 87,17
5. Алексей Красножон (США) – 78,06
6. Алексей Быченко (Израиль) – 77,48
7. Илья Малинин (США) – 76,75
8. Максим Наумов (США) – 70,91
9. Камден Пулкинен (США) – 69,09
10. Джозеф Канг (США) – 68,08
11. Джимми Ма (США) – 63,36
12. Даниэль Самохин (Израиль) – 61,60.
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