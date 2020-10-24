Дмитрий Алиев — о возвращении на лёд: сравнимо со встречей с родителями после армии

Чемпион России и Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от возвращения к соревнованиям после пандемии коронавируса и травмы. Спортсмен впервые в сезоне принимал участие в соревнованиях на этапе Кубка России в Сочи. Он набрал 94,01 балла, заняв второе место в короткой программе.

«Чувствую себя нормально, возвращение на лёд прошло круто. Ощущения крутые, атмосфера классная. Скучал очень по этой атмосфере и по этим ощущениям. Сравнимо это с долгожданной встречей с родителями после армии.

Сегодня я проснулся с бойцовским духом, сам себе понравился. Шёл сюда, немножко нервничал, но как-то по-доброму. Прямо чувствовал кайф. Это, наверное, те ощущения, по которым я скучал восемь или семь месяцев без стартов. Идёшь такой, мандражик ловишь, но при этом чувствуешь, что тебе так приятно, как не было давно», — цитирует Алиева РИА «Новости».