Загорски сравнила, как в России и США заменили зрителей на турнирах по фигурному катанию

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатом Гурейро, поделилась своим мнением о способах замены зрителей, которых из-за пандемии коронавируса не пускают на турниры. Загорски понравилась задумка организаторов этапа Кубка России в Сочи. Там установлены специальные мониторы, на которых показывают болельщиков.

«Мы видели, как у американцев на Гран-при сделали: картонные фигуры родителей, кошек, собак на трибунах. Но у нас получилось сделать круче, потому что вместо фигур на креслах были онлайн-экранчики. Это было так приятно, так по-живому, с настоящими зрителями. Это умная задумка, от которой было так приятно.

Без зрителей, конечно, грустно. Особенно с нашей программой Survivor, в которой публика всегда нас так сильно поддерживала. Но здесь была поддержка на мониторах, плюс наши фанаты смогли повесить баннер. Это было очень круто. Мы безумно благодарны за это тепло», — цитирует Загорски РИА «Новости».

Загорски и Гурейро лидируют по итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Сочи.