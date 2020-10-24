Загорски сравнила, как в России и США заменили зрителей на турнирах по фигурному катанию

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатом Гурейро, поделилась своим мнением о способах замены зрителей, которых из-за пандемии коронавируса не пускают на турниры. Загорски понравилась задумка организаторов этапа Кубка России в Сочи. Там установлены специальные мониторы, на которых показывают болельщиков.
«Мы видели, как у американцев на Гран-при сделали: картонные фигуры родителей, кошек, собак на трибунах. Но у нас получилось сделать круче, потому что вместо фигур на креслах были онлайн-экранчики. Это было так приятно, так по-живому, с настоящими зрителями. Это умная задумка, от которой было так приятно.
Без зрителей, конечно, грустно. Особенно с нашей программой Survivor, в которой публика всегда нас так сильно поддерживала. Но здесь была поддержка на мониторах, плюс наши фанаты смогли повесить баннер. Это было очень круто. Мы безумно благодарны за это тепло», — цитирует Загорски РИА «Новости».
Загорски и Гурейро лидируют по итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Сочи.
- 24 октября 2020
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08
-
16:11
-
15:58
-
15:21
-
14:59
-
13:57
-
13:32
-
12:41
-
11:23
-
11:20