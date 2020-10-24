Усачёва обыграла Щербакову и Туктамышеву в короткой программе на этапе КР в Сочи

Москвичка Дарья Усачёва захватила лидерство после короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. Усачёва безошибочно откатала короткую программу и получила немало бонусных баллов.

Победительница первого этапа соревнований Анна Щербакова уступила одногруппнице около одного балла. Вторым прыжком в каскаде Анны был только двойной риттбергер.

Елизавета Туктамышева на первом же старте в сезоне исполнила тройной аксель, но судьи поставили ей третьи оценки дня.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Женщины. Короткая программа

1. Дарья Усачёва (Москва) – 78,41.

2. Анна Щербакова (Москва) – 77,47.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 76,36.

4. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 69,29.

5. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 65,26.