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Усачёва обыграла Щербакову и Туктамышеву в короткой программе на этапе КР в Сочи

Усачёва обыграла Щербакову и Туктамышеву в короткой программе на этапе КР в Сочи
Фигурное катание / Кубок России 0

Москвичка Дарья Усачёва захватила лидерство после короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. Усачёва безошибочно откатала короткую программу и получила немало бонусных баллов.

Победительница первого этапа соревнований Анна Щербакова уступила одногруппнице около одного балла. Вторым прыжком в каскаде Анны был только двойной риттбергер.

Елизавета Туктамышева на первом же старте в сезоне исполнила тройной аксель, но судьи поставили ей третьи оценки дня.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Женщины. Короткая программа

1. Дарья Усачёва (Москва) – 78,41.
2. Анна Щербакова (Москва) – 77,47.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 76,36.
4. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 69,29.
5. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 65,26.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 3, Сочи
Женщины. Короткая программа
24 октября 2020, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Дарья Усачёва
Москва
78.41
2
Анна Щербакова
Москва
77.47
3
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
76.36
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Новости. Фигурное катание
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