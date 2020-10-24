Судьи пересмотрели баллы Туктамышевой за короткую программу на Кубке России

Судейская коллегия третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи, внесла изменения в итоговый протокол короткой программы в женском одиночном катании. Судьи на один балл повысили оценку занимающей третье место петербурженке Елизавете Туктамышевой.

«При подсчете баллов Лизы закралась математическая ошибка, сумма в итоге составила 77,36, но это не изменило расстановки по местам», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

В итоге победительница первого этапа Кубка России Анна Щербакова, получившая 77,47 балла, после короткой программы опережает Туктамышеву лишь на 0,11 балла. Около одного балла у обеих соперниц после короткой программы выигрывает Дарья Усачёва (78,41).

Произвольную программу женщины покажут в воскресенье, 25 октября.