Судьи пересмотрели баллы Туктамышевой за короткую программу на Кубке России

Судейская коллегия третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи, внесла изменения в итоговый протокол короткой программы в женском одиночном катании. Судьи на один балл повысили оценку занимающей третье место петербурженке Елизавете Туктамышевой.
«При подсчете баллов Лизы закралась математическая ошибка, сумма в итоге составила 77,36, но это не изменило расстановки по местам», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.
В итоге победительница первого этапа Кубка России Анна Щербакова, получившая 77,47 балла, после короткой программы опережает Туктамышеву лишь на 0,11 балла. Около одного балла у обеих соперниц после короткой программы выигрывает Дарья Усачёва (78,41).
Произвольную программу женщины покажут в воскресенье, 25 октября.
- 24 октября 2020
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08
-
16:11
-
15:58
-
15:21
-
14:59
-
13:57