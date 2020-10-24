Фигуристы Загорски и Гурейро выиграли соревнования танцоров на этапе КР в Сочи

Московский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграл соревнования танцоров на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. Загорски и Гурейро первенствовали как в ритмическом, так и в произвольном танце.

Вторыми стали дебютанты сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выигравшие первый этап Кубка России. Третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.

На этом этапе должны были выступить чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но они снялись с соревнований из-за травмы партнёрши.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Танцы на льду

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва) – 201,02.

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл. — Самарская обл.) – 197,00.

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 147,20.