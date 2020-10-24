Елизавета Туктамышева: возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на третьем этапе Кубка России в Сочи. Это первые в сезоне соревнования Туктамышевой. Спортсменка исполнила тройной аксель, но занимает третье место после короткой программы.
«Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала. Считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки — было тяжело. Однако, как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.
Туктамышева рассказала и о смене костюма для программы. На контрольных прокатах Елизавета катала «Спартака» в белом платье.
«Белое выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет. Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому», — сказала Туктамышева.
- 24 октября 2020
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08