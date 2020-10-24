Елизавета Туктамышева: возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на третьем этапе Кубка России в Сочи. Это первые в сезоне соревнования Туктамышевой. Спортсменка исполнила тройной аксель, но занимает третье место после короткой программы.

«Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала. Считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки — было тяжело. Однако, как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.



Туктамышева рассказала и о смене костюма для программы. На контрольных прокатах Елизавета катала «Спартака» в белом платье.

«Белое выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет. Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому», — сказала Туктамышева.