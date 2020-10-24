Анна Щербакова: у меня одно желание — реабилитироваться завтра

Победительница первого этапа Кубка России Анна Щербакова прокомментировала прокат короткой программы на этапе соревнований в Сочи. Анна допустила ошибку при исполнении каскада — прыгнула тройной лутц и двойной риттбергер вместо тройного.

«После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы. Не хочется разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание — реабилитироваться завтра.

Изменения в платье для короткой программы? Мы подрезали юбку, за счёт чего цвет платья стал более насыщенным. Усилили цвет перчаток. Получился глубокий цвет, что, мне кажется, сливается с сильной музыкой», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.

Щербакова занимает второе место, уступая 1 балл Дарье Усачёвой и на 0,11 балла опережая Елизавету Туктамышеву.