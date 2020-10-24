Бестемьянова: сенсация сегодня — это оценки Лизы Туктамышевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала сенсацией второго дня этапа Кубка России в Сочи оценки Елизаветы Туктамышевой за короткую программу. Единственная участница, исполнившая тройной аксель, — только третья перед произвольной программой. Первое место занимает Дарья Усачёва, второе — Анна Щербакова.
«Сенсация сегодня — это оценки Лизы Туктамышевой. Она сделала прекрасный тройной аксель, элемент ультра-си, сделала остальные элементы программы, но стала только третьей. Усачёва тоже чисто исполнила программу, но у неё не было элементов ультра-си. Анна Щербакова практически сорвала каскад, совершила грубую ошибку. Остальная программа была на высоте, но так не бывает, чтобы человек с сорванным элементом обгонял фигуриста с чистыми ультра-си прыжками», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
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