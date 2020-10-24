Траньков: Коляда так и должен кататься. Тут никакой сенсации нет

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал результаты соревнований в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Произвольную программу выиграл чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, но по сумме двух выступлений он уступил Михаилу Коляде, у которого был первый старт после годичного перерыва. Бронзовая медаль соревнований досталась Дмитрию Алиеву.

«В этом сезоне Андрей Мозалёв — одно из открытий среди мужчин. Очень запомнился на прокатах. Сегодня его уверенное катание было достойно первого места в произвольной программе. Самое большое впечатление оставил у меня именно Андрей.

Что касается Миши Коляды, очень приятно видеть, что он возвращается на прежний уровень. Нужно сказать большое спасибо Алексею Николаевичу Мишину, что вдохнул что-то новое в Мишу, добавил уверенности в себе. Миша — уже тёртый калач. Думаю, он так и должен кататься. Тут никакой сенсации нет. Это то место, которое он и должен занимать, будучи серебряным призёром Олимпийских игр.

Дима Алиев в прошлом сезоне уже многое доказал и себе, и болельщикам, и сейчас восстанавливается после травмы. Молодец, что приехал на соревнования. Думаю, с каждым стартом он будет набирать и набирать», — приводит слова Транькова Sport24.