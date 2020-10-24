Траньков: Коляда так и должен кататься. Тут никакой сенсации нет

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал результаты соревнований в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Произвольную программу выиграл чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, но по сумме двух выступлений он уступил Михаилу Коляде, у которого был первый старт после годичного перерыва. Бронзовая медаль соревнований досталась Дмитрию Алиеву.
«В этом сезоне Андрей Мозалёв — одно из открытий среди мужчин. Очень запомнился на прокатах. Сегодня его уверенное катание было достойно первого места в произвольной программе. Самое большое впечатление оставил у меня именно Андрей.
Что касается Миши Коляды, очень приятно видеть, что он возвращается на прежний уровень. Нужно сказать большое спасибо Алексею Николаевичу Мишину, что вдохнул что-то новое в Мишу, добавил уверенности в себе. Миша — уже тёртый калач. Думаю, он так и должен кататься. Тут никакой сенсации нет. Это то место, которое он и должен занимать, будучи серебряным призёром Олимпийских игр.
Дима Алиев в прошлом сезоне уже многое доказал и себе, и болельщикам, и сейчас восстанавливается после травмы. Молодец, что приехал на соревнования. Думаю, с каждым стартом он будет набирать и набирать», — приводит слова Транькова Sport24.
- 24 октября 2020
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40