Дарья Усачёва: баллы меньше, чем на этапе в Москве, но это заслуженно — прокат был хуже

Фигуристка Дарья Усачёва сравнила прокат короткой программы на этапах Кубка России в Москве и Сочи. В столице Усачёва получила более высокие оценки, но занимала второе место вслед за Камилой Валиевой. В Сочи Дарья лидирует перед произвольной программой, опережая Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву на один балл.

«Сегодня у меня баллы были меньше, чем на этапе в Москве, но это заслуженно — прокат был действительно хуже. Немного хуже был каскад, вращения — были нюансы. Откровенной ошибки и угрозы срыва на вращении не было, но оно было не столь хорошее, как на втором этапе в Москве.

Со зрителями выступать намного легче. Кому-то это мешает, для кого-то это волнительно, кто-то зажимается, но только не я. В детстве смотрела соревнования и мечтала, чтобы на меня смотрело много людей на большой арене. Когда погружаешься в атмосферу своей мечты, появляется много эмоций и энергии», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира сказала, что планирует усложнить программу.

«Активно каждый день учу тройной аксель, улучшения уже есть. Планирую его в скором времени выучить и вставить в программу", — сказала Усачёва.