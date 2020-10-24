Туктамышева сделала репост комментария болельщика о её оценках на КР в Сочи

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сделала репост комментария одного из болельщиков, возмутившегося оценками фигуристки за короткую программу на этапе Кубка России в Сочи. Спортсменка, исполнившая элемент ультра-си – тройной аксель, оказалась ниже безупречно откатавшей юниорки Дарьи Усачёвой и допустившей грубую ошибку в каскаде Анны Щербаковой.
«Мир, наверное, перевернётся, если Лизавете хоть раз дадут те баллы, которые она заслуживает, а не вот эти нищенские. Чистую Туктамышеву с тройным акселем под юниорку и сдвоенный каскад от Щербаковой, вы в порядке там вообще?
Я не знаю, где Лиза берет мотивацию в таких условиях, но спасибо за то, что берёт», – написал болельщик.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
- 24 октября 2020
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40