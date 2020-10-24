Туктамышева сделала репост комментария болельщика о её оценках на КР в Сочи

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сделала репост комментария одного из болельщиков, возмутившегося оценками фигуристки за короткую программу на этапе Кубка России в Сочи. Спортсменка, исполнившая элемент ультра-си – тройной аксель, оказалась ниже безупречно откатавшей юниорки Дарьи Усачёвой и допустившей грубую ошибку в каскаде Анны Щербаковой.

«Мир, наверное, перевернётся, если Лизавете хоть раз дадут те баллы, которые она заслуживает, а не вот эти нищенские. Чистую Туктамышеву с тройным акселем под юниорку и сдвоенный каскад от Щербаковой, вы в порядке там вообще?

Я не знаю, где Лиза берет мотивацию в таких условиях, но спасибо за то, что берёт», – написал болельщик.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой