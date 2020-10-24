Коляда: мы с Мишиным знаем куда идти и идём

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал первую победу на турнире после годичного перерыва в соревнованиях, связанного с операцией.
Коляда выиграл третий этап Кубка России в Сочи, блестяще откатав короткую программу и допустив минимум ошибок в произвольной. В межсезонье фигурист перешел от тренера Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину.
«Буду банальным, но скажу так: всегда есть над чем работать. Ошибки были. Но мы с Алексеем Николаевичем знаем куда идти и идём.
Произвольная программа с каждым прокатом становится всё лучше и лучше, проникаюсь ею.
Людям со стороны виднее, что касается результатов совместной работы с Мишиным. В чём именно заключается эта работа? Не буду раскрывать все карты. Много почерпнул у Алексея Николаевича, с ним интересно работать", — приводит слова Коляды РИА «Новости».
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